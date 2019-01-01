деревня Гаршаны, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads (на 2019) — Familio

Гаршаны

Līdumnieku pagasts, Ludzas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Люцинский уезд, Эверсмуйжская волость
38Горшаныдеревняболотовсе принадлежат к Эвермуйжскому, римско-католическому приходу, а 85 душ православных - к Слободзинскому приходу Себежского у.Заболотскому сельскому обществу5

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ludzas novads, Līdumnieku pagasts
Garšaniagrāk Ludzas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=88388

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