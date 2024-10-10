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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о представлении к награждению золотой медалью «За усердие» на Станиславской ленте старосту церкви с. Гематово Любимского уезда Григория Митрофановича Смирнова, крест Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Скалино Семенковской волости Грязовецкого уезда Саблина и Завызлова на неправильное взыскание с них хлебной недоимки. 1902 г. // Гос. архив В Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2829Скалино, д. каз.близь Турыгинской и Спаской гор.33283872116
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
562. Скалина, деревня бывшая государственная, дворов 43, жителей 215, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
19СкалиноСкалинскоебывшие государственные65116151
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Скалино (маслозавод,шк. I ст.)2084деревняЗимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 38 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: —.7773
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249298Скалинодеревня58°35'с.ш.40°15'в.д.O-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432456д Скалинодеревня