деревня Скалино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Скалино

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о представлении к награждению золотой медалью «За усердие» на Станиславской ленте старосту церкви с. Гематово Любимского уезда Григория Митрофановича Смирнова, крест Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Скалино Семенковской волости Грязовецкого уезда Саблина и Завызлова на неправильное взыскание с них хлебной недоимки. 1902 г. // Гос. архив В Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2829Скалино, д. каз.близь Турыгинской и Спаской гор.33283872116

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ростиловская волость
562. Скалина, деревня бывшая государственная, дворов 43, жителей 215, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Семенцевская волость
19СкалиноСкалинскоебывшие государственные65116151

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Первомайский сельсовет
Скалино (маслозавод,шк. I ст.)2084деревняЗимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 38 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: —.7773

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249298Скалинодеревня58°35'с.ш.40°15'в.д.O-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Ростиловское сельское поселение
19624432456д Скалинодеревня

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