село Алмазово, село Алмазово, Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Алмазово

Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2194Алмазова (Воловьи Верхи), с. вл.при рч. Валуе.1817149586629Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Коровье-Болотовская волость
662. Алмазово, село бывшее владельческое, дворов 231, жителей 1405, церковь православная, богадельня, 3 лавки, 2 торжка, баз. 20-го июля.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Коровье Болотовская волость
Алмазово (село)17Город Кромы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Сосковский район
64200Алмазовосело52°49'с.ш.35°37'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Сосковский муниципальный район, Алмазовское сельское поселение
54653403101с Алмазовосело
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