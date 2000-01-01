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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении проекта молитвенного дома старообрядцев дер. Порог Михайловской волости Новоладожского у. ; чертежи. 1910–1911 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
О рассмотрении плана дер. Порог Михайловской волости Новоладожского у. ; план. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2778Порог, д. вл.при р. Волхове.262664162176Часовня православная. Молельня раскольническая. Ярмарка. Волостное правление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Д. Бароничева, Бору, Валишу, Порогу, Перевяжи и Кобелева Горка18Ал. Ал. Чичерина4154165
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
371. Порог, деревня бывшая владельческая, при реке Волхове, дворов 72, жителей 290, часовня, 2 лавки, ярмарка с 1 по 4 октября.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Порог, быв. Чичериной, д.252 стан332 участок25станция Михаила Архангела.