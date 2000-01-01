деревня Порог, Михайловская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Порог

Михайловская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении проекта молитвенного дома старообрядцев дер. Порог Михайловской волости Новоладожского у. ; чертежи. 1910–1911 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
О рассмотрении плана дер. Порог Михайловской волости Новоладожского у. ; план. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2778Порог, д. вл.при р. Волхове.262664162176Часовня православная. Молельня раскольническая. Ярмарка. Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Д. Бароничева, Бору, Валишу, Порогу, Перевяжи и Кобелева Горка18Ал. Ал. Чичерина4154165

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Михайловская волость
371. Порог, деревня бывшая владельческая, при реке Волхове, дворов 72, жителей 290, часовня, 2 лавки, ярмарка с 1 по 4 октября.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Михайловская волость
Порог, быв. Чичериной, д.252 стан332 участок25станция Михаила Архангела.

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