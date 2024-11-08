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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дикин Евграф Иванович 21 г. кр. Рязанского уезда, Бахмачевской вол. дер. Свистовой, хол., рабоч. кл. «Ермаковский». 1912 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
251Свистово (Ефаново), д. вл.при рч. Польной.272559281263
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Пальное. Д. Свистово, Хлевное и Хутор73Ал. и Петр Александ. Балашевы64714159
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
19. Свистово, деревня бывшая владельческая, при речке Пальной, дворов 79, жителей 655, часовня, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Г. Балашова при дерев. Свистовой в роще Сидоровке сторожка6362—23528—8Бахмачеево
Г. Балашова при дерев. Свистовой в роще Сидоровке сторожка6364—11228—8Бахмачеево
Свистово деревня6371при речке Пальной11841942684530—7БахмачеевоВетр. дер. мел., кузница
Свистово об-ва крест. вод. мельн.6372—23527—7Бахмачеево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1098Свистоводеревня54°36'с.ш.39°17'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627404151д Свистоводеревня