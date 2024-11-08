деревня Свистово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Свистово

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Дикин Евграф Иванович 21 г. кр. Рязанского уезда, Бахмачевской вол. дер. Свистовой, хол., рабоч. кл. «Ермаковский». 1912 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
251Свистово (Ефаново), д. вл.при рч. Польной.272559281263

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Пальное. Д. Свистово, Хлевное и Хутор73Ал. и Петр Александ. Балашевы64714159

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Бахмачеевская волость
19. Свистово, деревня бывшая владельческая, при речке Пальной, дворов 79, жителей 655, часовня, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Бахмачеевская волость
Г. Балашова при дерев. Свистовой в роще Сидоровке сторожка6362235288Бахмачеево
Г. Балашова при дерев. Свистовой в роще Сидоровке сторожка6364112288Бахмачеево
Свистово деревня6371при речке Пальной118419426845307БахмачеевоВетр. дер. мел., кузница
Свистово об-ва крест. вод. мельн.6372235277Бахмачеево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1098Свистоводеревня54°36'с.ш.39°17'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61627404151д Свистоводеревня

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