погост Черноезерский, Ягановская волость, Череповецкий уезд (на 1913) — Familio

Черноезерский

Ягановская волость, Череповецкий уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Черноезерской церкви. Список Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Ягановская волость
96Черноезерская Пустынь (ж. мон.)2-го стана, 2-го зем. уч.Монастырская1115155415+монашествоземледелиеоз.Черноезерское.Церк.
97Черноезерский погост (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церков. земля223365415+церковная службаоз.Черноезерское.Церковь, школа, в XVI в. был монастырь преп. Антония Черноезерского.

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