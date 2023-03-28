Черноезерский
Ягановская волость, Череповецкий уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- погост
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Черноезерской церкви. Список Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
96Черноезерская Пустынь (ж. мон.)2-го стана, 2-го зем. уч.Монастырская11—15155415+монашествоземледелие—оз.Черноезерское.Церк.
97Черноезерский погост (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церков. земля223365415+церковная служба——оз.Черноезерское.Церковь, школа, в XVI в. был монастырь преп. Антония Черноезерского.