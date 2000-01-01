другой Ареньинский, Сосвинская волость, Березовский уезд (на 1912) — Familio

Ареньинский

Сосвинская волость, Березовский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Березовский округ
702Ареньинский, ул. остяк.при р. Большой Оби.100115102218

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Березовский уезд, Сосвинская волость
Аренинскии юр., при р. Оби, на зем. тр.782937825

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