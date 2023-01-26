село Вознесенское, село Вознесенское, Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Вознесенское

Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5711Вознесенское, сел.при рч. Лысьве.9052436790Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Ярмарка 1. Базаров 2. Торжки.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Оханский уезд
С. Вознесенское с 72 дер.7Гр. Нат. Пав. Строгонова2715882

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Вознесенская волость
1452. Вознесенское (Лысва), село бывшее владельческое, при речке Лысве, дворов 54, жителей 243, волостное правление (уездный город в 90 верстах), 2 церкви православных, ц Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Вознесенская волость
1) с. Вознесенское, на р. Лысьве; церк., зем. шк., библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. п., еженед. базар по средам, ярм.: 1 января, в день Вознесения, 1 октября (1-я и Показать все Вознесенское общество75130150Бывшие помещичьиПравославныеРусские80

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Вознесенская волость
село Вознесенское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Верещагинский район
722467Вознесенскоесело58°09'00"54°37'00"O-40-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Верещагинский муниципальный район, Вознесенское сельское поселение
57612407101с Вознесенскоесело
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