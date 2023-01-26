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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5711Вознесенское, сел.при рч. Лысьве.9052436790Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Ярмарка 1. Базаров 2. Торжки.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Оханский уезд
С. Вознесенское с 72 дер.7Гр. Нат. Пав. Строгонова2715—882
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1452. Вознесенское (Лысва), село бывшее владельческое, при речке Лысве, дворов 54, жителей 243, волостное правление (уездный город в 90 верстах), 2 церкви православных, ц Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Вознесенское, на р. Лысьве; церк., зем. шк., библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. п., еженед. базар по средам, ярм.: 1 января, в день Вознесения, 1 октября (1-я и Показать все Вознесенское общество75130150Бывшие помещичьиПравославныеРусские80—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Вознесенское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
722467Вознесенскоесело58°09'00"54°37'00"O-40-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57612407101с Вознесенскоесело