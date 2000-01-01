деревня Котяжа, Яблонецкая волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Котяжа

Яблонецкая волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выделе и отграничении надельной земли крестьян дер. Котящи Яблонецкой волости Лужского у. 17 домохозяевам. 1911–1913 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2473Котяжа (Котящи), д. вл.при колодцах.5813143938

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Яблонецкая волость
Котяжи д.763 стан11163 участок23станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги

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