село Сонцовка — Familio

Сонцовка

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Красное
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
1004Сонцовка, с. вл.при прудах балок.851486447439Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Сонцевская волость
275. Сонцевка, село бывшее владельческое, при балке Щуровой и рч. Соленой, дворов 162, жителей 938, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Андреевская волость
3. № по учету земель: 341.Сонцевкабывшие государственные2266987021400

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-46231Сонцівкаселоцентр сільської радир-н Покровськийсільська рада Сонцівська

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