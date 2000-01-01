деревня Лавозимякки, Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Лавозимякки

Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О продаже участка земли в 1650 кв. саж. за 350 рублей крестьянину Костромской губернии Павлу Цветкову в дер. Лавоземяки Куйвозовской волости Петербургского уезда Имеется Показать все
О выдаче крестьянину д. Лавоземякки Куйвозовской волости С. Татты дополнительной ссуды на прорытье канав. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
537Лавозимякки, д. вл.при колодцах.51¼2273125

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Куйвозовская волость
Лавоземяки д.534 стан2483 участок13станция Гарболово.
Санкт-Петербургский уезд, Лембаловская волость
Лавоземяки д.474 стан1823 участок20станция Лембалово.

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