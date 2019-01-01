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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки дер. Карловка Тигодской волости Новоладожского уезда Александры Эвикален на действия земского начальника 5-го участка Новоладожского у. 1909–1910 гг. Показать все
Ведомость о количестве купленной земли крестьянами Тигодской волости дер. Карлова. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 682. О Показать все
О покупке земли крестьянами Тигодской волости деревни Карлова Яна Сун и других. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опис Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянам деревни Карловки Тигодской волости. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянам деревни Карловка Тигодской волости. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
По жалобе крестьян д. Карловка Тигодской волости на постановление уездной комиссии об отказе в выдаче ссуды. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Карловка д. 1211 стан37205 участок37город Новая Ладога.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58749Карловкадеревня59°16'00"31°37'00"O-36-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49650430136д Карловкадеревня