деревня Максимова Гора, Константиновская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Максимова Гора

Константиновская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе трех наделов земли крестьянином с. Максимова Гора, Константиновской волости, Гдовского уезда, К. Казаковым. 1891 г. // Центральный государственный исторический а Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
881Максимова Гора, д. Павл. гор. пр.при колодце.5111134441

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Константиновская волость
Максимова Гора д.545 стан3832 участок35почтовое отделение Доложск.

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