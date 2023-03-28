деревня Алехино, деревня Алехино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Алехино

Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
1942Алехино, д. вл.при колодце.5110133860

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
Д. Алехино, Копань, Потехино, Крапивново, Долгой Починок, Хрычево, Ярыгино и Потанино31Ник. Гавр. Рюмин330111

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Неверослободская волость
2393Алехино деревня6315225556
2394Алешиха деревня62221515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Пестяковский район
4935Алехинодеревня56°37'42°36'O-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Пестяковский муниципальный район, Пестяковское сельское поселение
24619448110д Алехинодеревня
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