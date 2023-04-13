деревня Углы, Песоцкая волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Углы

Песоцкая волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О помещении на призрение в богадельни крестьянки СПБ губернии, Новоладожского уезда, Песоцкой волости, деревни Углы Анны Ивановой Блохиной. 1911–1913 гг. // Центральный г Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2706Углы, д. вл.при колодцах.272752522

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Песоцкая волость
Уголь д.254 стан2541 участок27станция Шум.

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