село Дурипш, Гудаутский район (на 2016) — Familio

Дурипш

Гудаутский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Дәрыҧшь, დურიფში
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гудаутский район, Дурипшский сельсовет
село Дурипш2203220833

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гудаутский район
с. Дурыпщ220833

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