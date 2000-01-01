деревня Кузивансикт, деревня Кузивансикт, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Кузивансикт

Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Воронцовская волость
Боровская983

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Воронцовская волость
1585. Боровская, деревня бывшая государственная, при ручье Чурмак, дворов 22, жителей 154, часовня
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