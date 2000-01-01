деревня Нижне-Южакова, Ашлыкская волость, Тобольский уезд (на 1912) — Familio

Нижне-Южакова

Ашлыкская волость, Тобольский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
437Нижне-Южакова (Давыдова), д. каз.при рч. Ашлыке.11468123438

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Ашлыкская волость
Южакова-Нижняя (Давыдова) д., при рч. Ашлыке, на зем. тр.122 88115102

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