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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана урегулирования дер. Дубско Юдинской волости Гдовского у. ; план. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256 Показать все
О выкупе надела земли крестьянином с. Дубско, Юдинской волости, Гдовского уезда, А. Степановым. 1892–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О формальном отмежевании крестьянских наделов д. Дубской, Юдинской волости, Гдовского уезда, от имения Г. Бороздиной. 1893–1894 гг. // Центральный государственный историч Показать все
О выделе хуторских участков из надельной земли деревни Дубско Юдинской волости. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 880 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1358Дубское (Дубок), д. вл.при колодце.7540102429
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Дубско д.652 стан53164 участок16почтовое отделение Ляды.