деревня Дубская, Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Дубская

Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана урегулирования дер. Дубско Юдинской волости Гдовского у. ; план. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256 Показать все
О выкупе надела земли крестьянином с. Дубско, Юдинской волости, Гдовского уезда, А. Степановым. 1892–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О формальном отмежевании крестьянских наделов д. Дубской, Юдинской волости, Гдовского уезда, от имения Г. Бороздиной. 1893–1894 гг. // Центральный государственный историч Показать все
О выделе хуторских участков из надельной земли деревни Дубско Юдинской волости. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 880 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1358Дубское (Дубок), д. вл.при колодце.7540102429

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Дубско д.652 стан53164 участок16почтовое отделение Ляды.

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