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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3521Никольское (Панское Городище, Городище), с. сл.при р. Неручи.64½573299252Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1032. Городище (Панское), село бывшее владельческое, при речке Неручи, дворов 105, жителей 883, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, шк Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Городищенское 1-е об-во5Почтовое отделение Долгое
Городищенское 2-е об-во5Почтовое отделение Долгое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63107Городищедеревня52°45'с.ш.36°35'в.д.N-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54652402121д Городищедеревня