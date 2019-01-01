деревня Городище, деревня Городище, Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Городище

Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3521Никольское (Панское Городище, Городище), с. сл.при р. Неручи.64½573299252Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Городищенская волость
1032. Городище (Панское), село бывшее владельческое, при речке Неручи, дворов 105, жителей 883, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, шк Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Городищенская волость
Городищенское 1-е об-во5Почтовое отделение Долгое
Городищенское 2-е об-во5Почтовое отделение Долгое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Свердловский район
63107Городищедеревня52°45'с.ш.36°35'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Свердловский муниципальный район, Богодуховское сельское поселение
54652402121д Городищедеревня
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