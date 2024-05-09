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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению тотемского мещанина Дмитрия Ивановича Секушина о выдаче ему свидетельства на открытие трактирного заведения в дер. Галецкой Пятовской волости Тотемского Показать все
Дело о полицейском служителе Жиглевич Александре Ивнаовиче обвиняемом в нанесении побоев крестьянину деревни Галецкой Пятовской волости Осовскому Константину Михайловичу. Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Варницкой церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9325Галицкая, д. каз.при рч. Ковде.25953239
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
99ТалицкоеПятовское.Воскресенский-Варницкийбывшие государственные21183449
10—ТалицкоеПятовское.Воскресенский-Старототемскийбывшие помещичьи21123125
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Галицкая97711деревняРусские264957106
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Галицкая 5355деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 237 км. Летнее: —.2426
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
228004Галицкаядеревня59°59'с.ш.42°45'в.д.O-38-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646452136д Галицкаядеревня