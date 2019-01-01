деревня Даудзине, Rugāju pagasts, Balvu novads (на 2019) — Familio

Даудзине

Rugāju pagasts, Balvu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Люцинский уезд, Боловская волость
60Новое ДауздинофольварокВарнино, рекаБоловского, лютеранскогоОзолину, лют.5

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Balvu novads, Rugāju pagasts
Daudzineagrāk Balvu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62175

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