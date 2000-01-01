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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О приеме в рекруты в зачет будущих наборов по найму Ивана Иванова и Никиту Иванова Новоладожского уезда Салецкой волости деревни Дуброво. 1865 г. // Центральный государст Показать все
О предоставлении крестьянам деревни Дуброво Солецкой волости права пользования рыбной ловлей. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Солецкой волости деревни Дуброво. 1912–1918 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2800Дуброво, д. вл.при р. Волхове.8888346990
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Д. Ирса, Дуброва и Драчева14Гр. Протасова2855106
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Дуброва д.881 стан445 участок7город Новая Ладога.