деревня Дуброво, Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Дуброво

Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О приеме в рекруты в зачет будущих наборов по найму Ивана Иванова и Никиту Иванова Новоладожского уезда Салецкой волости деревни Дуброво. 1865 г. // Центральный государст Показать все
О предоставлении крестьянам деревни Дуброво Солецкой волости права пользования рыбной ловлей. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Солецкой волости деревни Дуброво. 1912–1918 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2800Дуброво, д. вл.при р. Волхове.8888346990

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Д. Ирса, Дуброва и Драчева14Гр. Протасова2855106

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Солецкая волость
Дуброва д.881 стан445 участок7город Новая Ладога.

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