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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению прапорщика запаса артиллерии Андронова о разрешении ему постройки крахмального завода с нефтяным двигателем при с. Смагино Чертковской волости Пензенского уез Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
76Смагино (Степное), д. вл.при колодцах и прудах.273862229227Церковь православная 1. Завод овчарный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
75. Смагино (Степное Смагино, Введенское), село бывшее владельческое, дворов 91, жителей 577, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47921Степное Смагиносело53°24'44°51'N-38-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56613408111с Степное Смагиносело