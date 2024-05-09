село Спасское, село Спасское, Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Спасское

Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3209Спасское, с. вл.при рч. Раковке.311658277303Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Моховская волость
849. Спасское, село бывшее владельческое, при речке Раковке, дворов 75, жителей 460, церковь православная, ярмарка 6-го авг.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Корсаковский район
63263Спасскоесело53°05'с.ш.37°28'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Корсаковский муниципальный район, Нечаевское сельское поселение
54626417106с Спасскоесело
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