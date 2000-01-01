село Кузовы-Спас, село Кузовы-Спас, Медынский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Кузовы-Спас

Медынский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1881-1917 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2218Кузовы-Спас (Спас-Кузовы), с. вл.при р. Шане.28198596Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Кузовская волость
585. Кузова (Спас), село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 139, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная, часовня, ярмарка. В 5 верст Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Медынский уезд, Кузовская волость
село Кузовы
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