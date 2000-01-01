село Зеда Зегани, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი (на 2014) — Familio

Зеда Зегани

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , იმერეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ზედა ზეგანი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Маяковский район, Зеганский сельсовет
село Зеда-Зегани2270730

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
იმერეთი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი , ზეგნის თემი
ზედა ზეგანიZeda ZeganiМужчин: 96. Женщин: 100. Всего: 196.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.