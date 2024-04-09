посёлок Новый Нурлат, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новый Нурлат

Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Шламская волость
166. Н. Нурлат, деревня бывшая государственная и удельная, при реке Кондурче, дворов 160, жителей 1190, 2 мечети, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Челно-Вершинский район
56464Новый Нурлатпосёлок54°19'с.ш.50°49'в.д.N-39-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Челно-Вершинский муниципальный район, Сельское поселение Краснояриха
36646416126п Новый Нурлатпоселок

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