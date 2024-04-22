сельцо Степановка, сельцо Степановка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Степановка

Матвеевская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2261Степановка (Кузлуковак), сельцо.при рч. Кузлуковаке.1833195054Р. —

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Матвеевская волость
6Кузлуковак, д. при реч. Урлизяке, на почт. трак., 2 хл.-зап. маг., кузн. бак. лав., почт. стан.18438124148Земледелие
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