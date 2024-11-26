деревня Хотино, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Хотино

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Мартиновская волость
172. Хотино, село бывшее владельческое, при озере Хотине, дворов 21, жителей 246, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа. В 3 верст Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Лепельский уезд, Мартиновская волость
село Хотино971587044625262124485069117

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Мартиновская волость
43Хотино, с Мартиновским волостным правлениемселоХотино, озероХотинского, православногоХотинскому сельскому обществу32

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
д Хотино30

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
д. Хотино48

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