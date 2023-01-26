село Дменис, Дменисская сельская администрация, Цхинвальский район (на 2015) — Familio

Дменис

Дменисская сельская администрация, Цхинвальский район (на 2015)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
დმენისი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов Республики Южная Осетия 2015 года

НазваниеНаселениеМужчинЖенщин
Цхинвальский район, Дменисская сельская администрация
Село Дменис942474468

Мы используем куки для улучшения работы сайта.