деревня Малиново-Нагорное, деревня Малиново-Нагорное, Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Малиново-Нагорное

Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3383.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3384.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3385.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 4. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3386.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 5. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3387.
Дело о выкупе крестьнского надела из имения полковницы Сусанны Ивановны Манойловой крестьянами с. Малинова Бредихинской вол. Новосильского у. 1884–1889 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3082Малиново, с. вл. и каз.при р. Зуше.351548199242Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Бредихинская волость
807. Малиново, село бывшее владельческое, при реке Зуше, дворов 52, жителей 369, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Бредихинская волость
село Малиново

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Корсаковский район
292010Малиново-Нагорноедеревня53°12'с.ш.37°16'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Корсаковский муниципальный район, Парамоновское сельское поселение
54626425116д Малиново-Нагорноедеревня
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