Где упоминается данное место

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3383.

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3384.

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3385.

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 4. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3386.

Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 5. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3387.