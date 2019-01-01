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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3383.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3384.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3385.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 4. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3386.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Малиново Бредихинской вол. Новосильского у. Т. 5. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3387.
Дело о выкупе крестьнского надела из имения полковницы Сусанны Ивановны Манойловой крестьянами с. Малинова Бредихинской вол. Новосильского у. 1884–1889 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3082Малиново, с. вл. и каз.при р. Зуше.351548199242Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
807. Малиново, село бывшее владельческое, при реке Зуше, дворов 52, жителей 369, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Малиново
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292010Малиново-Нагорноедеревня53°12'с.ш.37°16'в.д.N-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54626425116д Малиново-Нагорноедеревня