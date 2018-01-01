село Корсаковка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Корсаковка

Татищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о Богатове Терентии Ивановиче, крестьянине д. Корсакова Вязовской вол. Саратовского у., Саратовской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. Показать все
Постановление собрания гр-н деревни Корсаковки, Вязавской вол. Саратовского уезда о поручении А. А. Шахматову и Н. В. Селиванову произвести закупку продовольствия для нас Показать все
Фотография. Семья Абрамовых - уроженцы с. Корсаковка Вязовской волости Саратовской губернии, нач.20 в. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
121Корсаковка (Алексеевка), д. каз.при рч. Курдюме.4321122407438Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Вязовская волость
19. Корсаковка, деревня бывшая государственная, при речке Ст. Курдюме, дворов 175, жителей 978

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Татищевский район
52685Корсаковкасело51°52'с.ш.45°45'в.д.M-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Татищевский муниципальный район, Вязовское сельское поселение
63646405113с Корсаковкасело

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