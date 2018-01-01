- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о Богатове Терентии Ивановиче, крестьянине д. Корсакова Вязовской вол. Саратовского у., Саратовской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. Показать все
Постановление собрания гр-н деревни Корсаковки, Вязавской вол. Саратовского уезда о поручении А. А. Шахматову и Н. В. Селиванову произвести закупку продовольствия для нас Показать все
Фотография. Семья Абрамовых - уроженцы с. Корсаковка Вязовской волости Саратовской губернии, нач.20 в. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
121Корсаковка (Алексеевка), д. каз.при рч. Курдюме.4321122407438Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
19. Корсаковка, деревня бывшая государственная, при речке Ст. Курдюме, дворов 175, жителей 978
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52685Корсаковкасело51°52'с.ш.45°45'в.д.M-38-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63646405113с Корсаковкасело