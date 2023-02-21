деревня Василь-Тумашевка, деревня Василь-Тумашевка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Василь-Тумашевка

Колпнянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Смирновская волость
Васильевка, Томашевка тож (деревня)14Дросковское почтовое отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Колпнянский район
292560Василь-Тумашевкадеревня52°22'с.ш.37°04'в.д.N-37-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Колпнянский муниципальный район, Ушаковское сельское поселение
54623422111д Василь-Тумашевкадеревня
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