деревня Пыхмарево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Пыхмарево

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Рукопись П. А. Дилакторского «Крестьянская свадьба в дер. Пихмарево Двиницкой волости Кадниковского уезда, записанная со слов крестьянина Александра Зайцева, и прозвища ж Показать все
Крестьянская свадьба в деревне Пихмарево Двиницкой волости Кадниковского уезда. Рукопись П. Дилакторского. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 652. Опись 1. Дело 78.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 424, 425, 426, 463, 571, 577. Издание доступно он Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Двиницкой церкви. Список архивных дел по прих Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4372Тыхмарево (Пыхмарево), д. разновед.при р. Шореге.23382324

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Двиницная волость
5726ПыхмаревоКотласкскоеТроицкийШахова213112130
58ПыхмаревоКозловскоеТроицкийСоколовой213132023
59ПыхмаревоКняжевскоеТроицкийбывшие государственные213244
60ПыхмаревоМишуткин.ТроицкийЛупандиной213236
61ПыхмаревоМишуткин.ТроицкийСемерикова21351010

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Двиницкая волость
Пыхмарево32345деревняРусские235472126

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Двиницкий сельсовет
Пыхмарево 4063деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 37 км. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.2523

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245891Пыхмареводеревня59°39'с.ш.40°34'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Двиницкое сельское поселение
19638424221д Пыхмареводеревня

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