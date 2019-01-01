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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Рукопись П. А. Дилакторского «Крестьянская свадьба в дер. Пихмарево Двиницкой волости Кадниковского уезда, записанная со слов крестьянина Александра Зайцева, и прозвища ж Показать все
Крестьянская свадьба в деревне Пихмарево Двиницкой волости Кадниковского уезда. Рукопись П. Дилакторского. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 652. Опись 1. Дело 78.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 424, 425, 426, 463, 571, 577. Издание доступно он Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Двиницкой церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4372Тыхмарево (Пыхмарево), д. разновед.при р. Шореге.23382324
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5726ПыхмаревоКотласкскоеТроицкийШахова213112130
58—ПыхмаревоКозловскоеТроицкийСоколовой213132023
59—ПыхмаревоКняжевскоеТроицкийбывшие государственные213244
60—ПыхмаревоМишуткин.ТроицкийЛупандиной213236
61—ПыхмаревоМишуткин.ТроицкийСемерикова21351010
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Пыхмарево32345деревняРусские235472126
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Пыхмарево 4063деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 37 км. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.2523
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245891Пыхмареводеревня59°39'с.ш.40°34'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638424221д Пыхмареводеревня