город Кехра, город Кехра, Anija vald, Harju maakond (на 2022) — Familio

Кехра

Anija vald, Harju maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Ревельский уезд, Аннияская волость
48.0Имение Кеддер808642АррокюльСв. ИоганнисВинокур. и лесопилн. завод. Молочная ферма, шерсточесальня, корчма, 2 лавки.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Харьюский район
поселок городского типа Кехра4271456
Эстонская ССР, Харьюский район, Анияский сельсовет
поселок Кехра4271704

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Harju maakond, Anija vald
Kehra linnomavalitsuse sisene linn
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