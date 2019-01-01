деревня Лаврентьевка, Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Лаврентьевка

Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2932Лаврентьевка (Черный поселок), сц. вл.при рч. Инокше.5313196980

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Романово-Дарковская волость
Лаврентьевка Черный пос. тож сел.7919при реке Инокше328995184122436Романово-Дарк.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Путятинский район
329397Лаврентьевкадеревня54°04'с.ш.41°12'в.д.N-37-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Путятинский муниципальный район, Карабухинское сельское поселение
61626424136д Лаврентьевкадеревня

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