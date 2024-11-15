деревня Калининское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Калининское

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Калининской волости дер. Калининская В. Шахова о перечислении его в Тотемское мещанское общество. 1876 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 122. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Царевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9237Калининская, д. каз.при р. Цареве.2077135361Сельское управление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Калининская волость
1282. Калининская, деревня бывшая государственная, при речке Нареве, дворов 18, жителей 119 в. првл. (уездный город в 20 верстах). В 3 верстах — Воскресенский Царсвский п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Калининская волость
деревня Калининская152218023384451467144429117

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Калининская волость
1010КалининскаяКалининское.Воскресенскийбывшие государственные20278774

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Вожбальская волость
Калининское44026деревняРусские329589184

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Тотемский район, Калининский сельсовет
Калининское (сс,тор. зав.,кх.,почт.-тел. аг.,изба-чит.) 5226деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 188 км. Летнее: —.3432

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
33930Калининскоедеревня59°54'с.ш.42°28'в.д.O-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Калининское сельское поселение
19646420136д Калининскоедеревня

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