село Берлядка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Берлядка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Петровка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Корышковская волость
977. Берлядка, село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 244, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Могилевский уезд, Вендычанская волость
Берлядка10752142½

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-46276Берлядкаселор-н Мурованокуриловецькийсільрада Обухівська

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