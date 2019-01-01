посёлок при железнодорожной станции Селезнево, посёлок при железнодорожной станции Селезнево, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Селезнево

Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при железнодорожной станции
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ, Коченгская волость
73Селезневская д.крестьяне65
73Селезневская д.поселенцы14

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Нижнеилимский район
660464Селезневопос.ж.-д.ст.56°24'103°54'O-48-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Нижнеилимский муниципальный район
25626701917п ж/д ст Селезневопоселок при железнодорожной станции
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