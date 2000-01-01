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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2096Сержало (Левино), с. вл.при рч. Сержале.162019192109Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Чаркино и Сержало18Князь Ник. Ник. Чолокаев1671140
С. Черкино, Сержал34Кн. Ив. Ник. Чолокаев3141376
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
926. Сержала, деревня бывшая владельческая, при р. Цне, дворов 65, жителей 512
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село 1 Сержалы«Моршанская» п.-т. контора1717
село 2 Сержалы«Моршанская» п.-т. контора1717