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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества рушки жителя села Галдаевки Урывской волости Коротоякского уезда Дегтярева Лукьяна Наумовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Дело по иску жит. с. Голдаевки Урывской волости Гоголева Луки Константиновича к Гоголевой Анне Николаевне о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по иску жит. с. Голдаевки Урывской волости Киселевой Марии Ивановны к Киселеву Ивану Прокопьевичу (Прокопиевичу) (Прокоповичу) о расторжении брака. 1922 г. // Гос. а Показать все
Дело по иску жит. с. Голдаевки Урывской волости Панюковой Матрены Яковлевны к Панюкову Андрею Ефимовичу о расторжении брака. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Дело по обвинению жит. с. Голдаевки Урывской волости Горбунова Василия Ананьевича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1762Галдаевка (Голдаевка), с. каз.при р. Доне и рч. Девице.131104355393Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
832. Голдаевка, село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 140, жителей 968, церковь православная
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Голдаевка3152селоГолдаевского.1611072