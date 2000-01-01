село Галдаевка, село Галдаевка, Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Галдаевка

Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества рушки жителя села Галдаевки Урывской волости Коротоякского уезда Дегтярева Лукьяна Наумовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Дело по иску жит. с. Голдаевки Урывской волости Гоголева Луки Константиновича к Гоголевой Анне Николаевне о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по иску жит. с. Голдаевки Урывской волости Киселевой Марии Ивановны к Киселеву Ивану Прокопьевичу (Прокопиевичу) (Прокоповичу) о расторжении брака. 1922 г. // Гос. а Показать все
Дело по иску жит. с. Голдаевки Урывской волости Панюковой Матрены Яковлевны к Панюкову Андрею Ефимовичу о расторжении брака. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Дело по обвинению жит. с. Голдаевки Урывской волости Горбунова Василия Ананьевича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1762Галдаевка (Голдаевка), с. каз.при р. Доне и рч. Девице.131104355393Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Урывская волость
832. Голдаевка, село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 140, жителей 968, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Урывская волость
Голдаевка3152селоГолдаевского.1611072
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