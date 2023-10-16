хутор Бондоровщина, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Бондоровщина

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Перебродская волость
Бондаровщина, ф. (Парчевского), оз. Уклянское, жит. 21 (11 м. 10 ж.), дес. 84, у. гор. 65 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 32 в., ст. ж. д. Бальбиново 44 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
х. Бондоровщина10

Мы используем куки для улучшения работы сайта.