деревня Абашево, деревня Абашево, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Абашево

Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Абашево Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Метелицыным. 1886–1895 гг. // Гос. архив Я Показать все
Дело о возврате денег московскому мещанину из крестьян дер. Абашево Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда Ивану Семеновичу Паутову, излишне внесенных в уплат Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6850Абашево, д. вл.при колодце.191961318

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Максимовская волость
д. Абашево?120Андреевский приход
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