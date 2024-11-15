деревня Кузьковичи, Быховский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Кузьковичи

Быховский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Грудиновская волость
17Село КузьковичипроселкеболотеКузькович. с. об. церк. земли165 2471 9558 13Кузьковичск. пр. 4025

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Быховский район, Следюковский сельсовет
д Кузьковичи247

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Быховский район, Смолицкий сельсовет
д. Кузьковичи153

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