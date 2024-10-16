село Красное, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Красное

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Заборская волость
Красное58271селоРусские28405191

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Заборский сельсовет
Красное (СС. 1 пром. пр.,5 торг. зав.,кред. т-во,почт.-тел. аг.,агроуч.,ветп.,фельдш. п.,библиот.,изба-чит.,опорная шк. 1-й ст.) 2531селоЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 280 км. Летнее: —.2328

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
36253Красноесело60°31'с.ш.43°14'в.д.P-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Заборское сельское поселение
19642416101с Красноесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.