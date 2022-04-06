село Шилокша, город Кулебаки, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Шилокша

город Кулебаки, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
411Шилокша (Шилокса), д. вл.при р. Теше и рч. Шилоксе.375339121149

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Шилокшанская волость
325. Шилокша, деревня бывшая владельческая, при речке Шилокше, дворов 64, жителей 322, волостное правление (уездный город в 38 верстах), 3 пост. дв., горный з.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Шилокшанская волость
деревня Шилокша563348654471535158831237

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Ардатовский уезд, Шилокшанская волость
Сторожка: при д. Шилокше П. П. Дурново7372514
д. Шилокша509382415

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Ардатовская волость
Шилокша село595Шилокшан. 564Теплово3775186

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Кулебаки
19688Шилокшасело55°24'42°43'N-38-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Кулебаки
22727000168с Шилокшасело

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