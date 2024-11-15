посёлок городского типа Коджори, მთაწმინდის რაიონი, ქ. თბილისი (на 2014) — Familio

Коджори

მთაწმინდის რაიონი, ქ. თბილისი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
კოჯორი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Гардабанский район
поселок городского типа Коджори2248454

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
ქ. თბილისი, მთაწმინდის რაიონი
დაბა კოჯორიBorough KojoriМужчин: 549. Женщин: 683. Всего: 1232.

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