деревня Любаевщина, Хамантовская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Любаевщина

Хамантовская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2883Любаевщина, д. вл.при р. Сяси.1931454

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Хамантовская волость
Любаевщина д.185 стан873 участок8станция Пульница.

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