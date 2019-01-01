село Верхний Еруслан, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Верхний Еруслан

Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Торгунская волость
1185. Гнадентау, деревня бывшая колонистов, при реке Еруслане, дворов 106, жителей 1081, молитвенный дом

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Торгунская волость
С. Гнадентау. Б. колон. Немцы. Лютер.58504461501502020711791153

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Старополтавский район
14883Верхний Еруслансело50°30,0' с.ш.46°31,0' в.д.M-38-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Старополтавский муниципальный район, Кановское сельское поселение
18652424106с Верхний Еруслансело

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